Sei gatti sventano una rapina a Fermo aggredendo il ladro

(Di martedì 17 dicembre 2019) Non siamo abituati a considerarli come animali da guardia ma iriescono sempre a sorprenderci. È stato così anche per ilche cercava di mettere a segno unain una villa in zona Crocefisso, in provincia di. Il malvivente è stato sorpreso e attaccato dai seidella casa. “Ici hanno salvati”, ha dichiarato Donatella Properzi, proprietaria della villa e padrona dei, intervistata dal Resto del Carlino. Seimettono in fuga il“Ci hanno allertati e, scagliandosi contro il, hanno creato un inatteso ostacolo. Il malvivente si è portato a casa qualche bel graffio, che si spera sia di monito a non intraprendere mai più un simile gesto”. Secondo quanto dichiarato dalla proprietaria, iavrebbero attaccato ilnello studio. L’uomo, vestito di nero e con il volto coperto da un passamontagna, ha così deciso di darsi alla fuga. La ...

