SCUOLA Quelle classi ' impossibili' che alimentano Dsa e voti bassi

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ogni volta che escono i dati Ocse-Pisa e Invalsi fioccano le analisi, ma nessuno propone soluzioni. E i problemi non vengono affrontati

leone52641 : RT @milaunicoamore: Siamo quelle del VERO! Movimento studentesco e non di quello fatto per fare sega a scuola. La mia generazione si è data… - anna39957011 : RT @milaunicoamore: Siamo quelle del VERO! Movimento studentesco e non di quello fatto per fare sega a scuola. La mia generazione si è data… - _Facezia_ : @La_Connie_ Dopo aver visto il cartoon (carinissimo) e letto il libro, questo film (proiettato alla scuola elementa… -