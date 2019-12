Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)dalla parte di: l’ex premier apre al leader della Lega.di Giuseppeche vuole risolvere il problema Italia Viva. La manovra passa l’esame del Senato ma la sensazione è che i problemi per il governo siano appena iniziati. Il premier Giuseppenon ha apprezzato l’assist di Matteoall’altro Matteo,. Roma 13/08/2019 – conferenza stampa Matteo/ foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: MatteoMatteol’occhio a Matteo: la proposta bipartisan del leghista incuriosisce il leader di Iv Il leader della Lega aveva chiesto al Presidente del Consiglio la formazione di un Governo di unità nazionale, quindi bipartisan, un’alleanza magari da consegnare nelle mani di Mario Draghi, che potrebbe fare da garante. Un uomo forte a livello europeo che potrebbe ...

SergioSilvestri : #Renzi strizza l'occhiolino a #Salvini : 'Se sono responsabili votino con noi lo #SbloccaCantieri'...una volta c'er… - NewsMondo1 : Renzi strizza l’occhio a Salvini, irritazione di Conte - skipper_66 : @chiaralaudy Non per essere polemico, ma quando avrebbe fatto alcune di quelle cose? A me sinceramente non pare, po… -