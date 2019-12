Natale antispreco | 5 consigli utili per conservare gli avanzi del cenone e riutilizzarli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Antipasti, piatti tradizionali, dolci e frutta secca, le tavole disono piene di prelibatezze per ogni gusto. Spesso, però, pranzi e cene delle feste producono una grande quantità di cibo avanzato che è fondamentale saperal meglio così da poterlo rizzare e ridurne lo spreco. L’expertise tecnica di Progetti Ristorativi, industria alimentare artigiana che offre soluzioni di alta qualità per il settore HoReCa, suggerisce cinque semplici regole per la corretta conservazione degli alimenti, il mantenimento delle proprietà nutritive, l’igiene, la sicurezza e la salute di chi li consuma, oltre che per poter godere, al meglio, del sapore delle pietanze. 1. No alle ammucchiate in frigorifero In frigorifero,e alimenti ancora dazzare vanno distanziati tra loro in modo che l’aria ed il freddo possano circolare. Per evitare la perdita di umidità o la ...

