Marcianise | laboratorio abusivo di gioielli Pandora | maxi sequestro della finanza

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiLa Guardia didi, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio finalizzata all’individuazione di opifici non dichiarati al fisco, nella giornata di ieri ha scoperto uncompletamenteubicato ae utilizzato per la realizzazione dicontraffatti a marchio “”. Il locale era stato allestito con tutti i macchinari necessari per la riproduzione illecita e il confezionamento dei monili. Individuato anche un lavoratore “in nero”. Tutto era curato nei minimi dettagli: sono stati infatti rinvenuti ben 34 calchi in gomma utilizzati per la riproduzione, con caratteristiche identiche agli originali, dei famosi charm di, piccoliin argento con cui comporre bracciali personalizzati.Tra i ciondoli presenti ve n’erano anche alcuni proposti dain edizione limitata in ...

