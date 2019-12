Lo streamer Ninja è stato misteriosamente bannato da Apex Legends

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il popolaree influencerha scoperto, durante uno dei suoi soliti stream su Mixer, che il suo account disenza motivo.Lo scorso 15 dicembre,aveva iniziato la live decidendo di giocare ad, un titolo che aveva promosso parecchio al lancio (si vocifera sotto accordo milionario con EA), ma che in seguito ha abbandonato in favore del classico Fortnite. Cercando un match insieme al suo compagno Reverse2k, ha scoperto di essere impossibilitato a giocare, in quanto l'account risultava. I vari tentativi per accedere non sono riusciti e, dopo un paio di prove,ha deciso di proseguire la live spostandosi su Dead by Daylight.Sebbene non siano chiari i motivi del ban a, pare si tratti molto semplicemente di un errore, in quanto non sono state avanzate accuse di cheating nei suoi confronti e non sembra ...

