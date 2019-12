Jay-Z che strappa il telefono a qualcuno che sta filmando Beyoncé è un momento iconico

Leggi la notizia su news.mtv

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un bodyguard d'eccezione per Queen B Jay-Z cheilche staè unNews Mtv Italia.

mtvitalia : Un nuovo significato alla parola requisire ?? #JayZ #Beyonce - AleMancinelli8 : Ma qui chi ci arriva a gennaio.. Mamma mia Haley ?????????????? 'Is he gonna be okay?' Will che scuote la testa in un mod… - Myster__jay : RT @nikotinaebasta: Ho notato che anche qui sopra ci sono le lobby ????????uhuhuhuhu come mi diverto... Chiavatev'due pacc'r -