Frosinone | decine di intossicazioni dopo pranzo di Natale anziani

(Di martedì 17 dicembre 2019) Hanno pranzato tutti insieme, come ogni anno, in un centro polifunzionale del comune di Ripi, nel Frusinate. Poi nel pomeriggio i primi sintomi del malessere: dissenteria, crampi allo stomaco e difficoltà respiratorie. Un pensionato è morto edi persone sono state ricoverate in ospedale aper una sospetta intossicazione alimentare. È successo a Ripi, paese dell'alta Ciociaria. Ad avere la peggio un 87enne, Sossio Celli, padre dell'ex sindaco di Ripi, arrivato in ospedale in condizioni critiche. Il, organizzato come ogni anno in occasione delle feste di, è stato preparato da una ditta di catering della zona. Sull'episodio stanno indagando i Carabinieri in collaborazione con l'Asl. I militari hanno già effettuato sopralluoghi e sequestri nella sede della ditta che ha preparato i pastiaver vinto un regolare ...

