Dying Light supera quota 17 milioni di copie vendute

(Di martedì 17 dicembre 2019)ha raggiunto un altro traguardo nelle vendite, mentre Techland si prepara a celebrare il quinto anniversario del gioco. In un'intervista con Xbox Official Magazine sull'atteso sequel, il game designer Tymon Smektała ha sottolineato che fino ad oggi oltre 17di giocatori si sono infiltrati nella città in quarantena di Harran.aveva venduto oltre 13disu tutte le piattaforme nel 2018. Techland non aveva condiviso i nuovi dati di vendita, ma il gioco apparentemente ha venduto altri 4di."Il primoè stato un enorme successo per Techland, ottenendo un enorme seguito di oltre 17di giocatori".Leggi altro...

