Dsquared2 compie 25 anni, la storia (Di martedì 17 dicembre 2019) «Il denim è la nostra magnifica ossessione. Perché senza il denim dove vai?». Dean e Dan Caten, i due fratelli gemelli nati sotto il segno del Sagittario a distanza di 6 minuti l’uno dall’altro, stanno vivendo un momento magico. Sono alla vigilia dei festeggiamenti per i loro primi 25 anni nel mondo della moda con il brand Dsquared2, in una sorta di road show rutilante, spettacolare, glamour e molto rock in sintonia con il loro stile effervescente, sexy e irriverente. Dsquared2 compie 25 anni e loro – nativi del Canada, cresciuti a Willowdale, nella provincia dell’Ontario – si raccontano in un inconfondibile accento inglese intercalato da risate sonore e sempre in perfetta armonia tra loro. Uno storytelling a due voci che sembra unico, perché dove inizia Dean conclude Dan. E viceversa. Insieme svelano subito il significato di Dsquared2, un nome che ha a che fare con la matematica anche ...

