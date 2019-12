Contrae Hiv mentre prepara la tesi | denuncia gli Atenei

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 17 dicembre 2019) Manipola alcuni 'pezzi' di Hivladi laurea nel laboratorio di un'universita' straniera, e pochi mesi dopo scopre di aver contratto il virus. La vittima e' un'ex studentessa, poi laureatasi in un'Universita' del Veneto. Ora - riporta il sito del 'Corriere' - ha fatto causa a entrambi gli, quello italiano di partenza e quello ospitante, chiedendo al Tribunale di Padova (competente per l'ateneo italiano) un risarcimento milionario. L'episodio risale a 7 anni fa.

