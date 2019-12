Andrea Iannone sospeso per doping

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 17 dicembre 2019)perBrutta tegola per. Il pilota di MotoGP è stato infatti trovato positivo a un test antidella WADA (World Anti-Association) effettuato durante la gara di Sepang, lo scorso 3 novembre. A far scattare la sospensione preventiva è stato un risultato analitico avverso a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni. Lo ha reso noto la Federazione internazionale del motociclismo (Fim). Non è stato reso noto a quale specifica sostanza è stata trovata nelle sue urine.ha diritto di chiedere la controanalisi del campione B ma nel frattempo èdalle competizioni con effetto immediato (17 dicembre 2019) e fino a diversa comunicazione. Finché il divieto sarà in vigore, dunque, il pilota Aprilia non potrà partecipare ad alcuna gara motociclistica. Secondo alcune ipotesi, l’episodio dipotrebbe essere legato ...

