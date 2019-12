Sfruttava 18 braccianti | arrestato un 27enne pakistano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giorgia Baroncini L'uomo era titolare di una ditta per lavori agricoli. I suoi lavoratori venivano trasportati ogni mattina nei campi e vivevano in condizioni disumane È statodai carabinieri per sfruttamento del lavoro. A finire in manette un cittadinodi 27 anni accusato di sfruttare alcuni suoi connazionali. L'uomo, residente a Cessalto in provincia di Treviso, era titolare di una ditta per lavori agricoli. Ogni giorno, come spiega il Gazzettino, faceva portare nei campi, da autisti senza patente, i lavoratori su furgoni privi di assicurazione e revisione. I 18stranieri, la maggior parte dei quali provenienti dal Pakistan come il datore di lavoro, venivano svegliati all'alba e trasportati nelle campagne delle province di Treviso, Venezia e Pordenone. Lo scorso ottobre sono partite le indagini con l'osservazione e il pedinamento di numerosi ...

