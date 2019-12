Sardine | i loro sei punti sono inconsistenti E a me cadono le braccia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Premesso che per me Matteo Salvini è come un’unghia trascinata sulla lavagna. Premesso che i suoi rosari e le sue madonne mi suscitano la stessa repulsione dei tagliagole islamici. Premesso che ritengo che le sue risposte ai problemi, tipo la flat tax, siano sbagliate e truffaldine nei confronti del popolo italiano (chiaro?). Io però Salvini vorrei distruggerlo politicamente non perché i suoi siano crimini, ma perchéerrori (chiaro di nuovo?). Ora, dunque, ecco leche hanno superato di slancio le mie più fosche previsioni. Perché isecondo mecertamente errori ma forse, in parte,pure dei crimini. La plateale inconsistenza deisei, alla cui lettura i poteri fortistati colti da un attacco di risate irrefrenabili,una lieve brezza di bon ton degna di Donna Letizia che sfiora la superficie di un mondo arroventato. Ma a tanti miei colleghi ...

