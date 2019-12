Sampdoria | agente Gabbiadini | «Futuro? Vuole bene a club e tifosi»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’di Manolo, attaccante della, ha risposto alle voci di un possibile addio ai blucerchiati del giocatore Manolononlasciare lanonostante le difficoltà in campionato del. Ad affermarlo è l’del giocatore, Silvio Pagliari. Ecco le dichiarazioni del procuratore raccolte daNews.net. «E’ molto attaccato alla maglia, aveva diverse opzioni per tornare in Italia ma ha voluto la. Non è una persona dalle dichiarazioni roboanti, in ogni sessione di mercato sono arrivate richieste ma le ha sempre rifiutate.allae ai suoi, non è assolutamente la persona che lascerebbe la nave quando va così così, non fa parte della sua cultura». Leggi su Calcionews24.com

