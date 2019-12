Roberto Benigni torna a Sanremo | “Non so se Amadeus ci sarà | ma io ci sarò”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ospite di2020, l’annuncio a Che tempo che faospite del prossimo Festival di. Un ritorno a sorpresa per il comico toscano, che ha annunciato la sua presenza alla settantesima edizione della kermesse nel corso della puntata di ieri, 16 dicembre 2019, di Che tempo che fa. “per è una fiaba, io non so seci, ma io ci sarò”, ha annunciato, ospite insieme a Matteo Garrone di Fabio Fazio per presentare il nuovo attesissimo film Pinocchio, in cui il premio Oscar veste i panni di Geppetto. “Il festival diè un’altra fiaba, è una favola. Poi è la settantesima edizione,unstraordinario”, spiegasu Rai 2. La sua ultima volta all’Ariston risale a otto anni fa. In quell’occasione entrò sul palco su un cavallo bianco per interpretare a ...

chetempochefa : 'C'è solo un babbo più famoso di Geppetto che è San Giuseppe, che fa lo stesso lavoro, tutti e due hanno un figlio… - chetempochefa : 'Non è che le fiabe dicono ai bambini che esistono i draghi, i bambini lo sanno già da soli. Le fiabe dicono ai bam… - chetempochefa : «Mio padre aveva l'aristocrazia della povertà, niente contro la povertà, ma era una ricchezza quella povertà.» Rob… -