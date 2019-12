Partigiane di ieri e oggi | una storia che qualcuno vuole cancellare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quando finì la seconda guerra mondiale le donne che avevano combattuto nelle brigatesi sentirono sentite dire dai loro compagni - gli stessi con i quali avevano condiviso i sogni e le paure, la fame e il freddo, la vita e la morte - che sarebbe stato meglio che loro non si fossero presentate alle parate, giù in città. L’ordine, presentato come un amorevole consiglio, venne condiviso da quasi tutti i comandanti e i commissari politici. “State a casa, non sfilate. Fatelo per il vostro bene, per difendere il vostro onore e la vostra reputazione”. E così fu. Furono pochissime, infatti, le donne che presero parte alle parate cittadine, in quella tarda primavera del ’45. E quelle poche si sentirono dire di tutto: “puttane, concubine, libertine”. Vennero insultate per i loro pantaloni, derise per ...

