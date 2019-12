Mondiale per club 2019 | date | programma | orari e tv Il calendario di semifinali e finale

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Si è allineato alleil tabellone delperdi calcio: a Doha, in Qatar, il penultimo turno verrà aperto domani alle ore 18.30 italiane dal match tra Flamengo (CONMEBOL) ed Al Hilal (AFC), mentre mercoledì alla stessa ora toccherà al Liverpool (UEFA) sfidare il Monterrey (CONCACAF). Finalissima sabato 21 sempre alle 18.30 italiane. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Canale 20, in diretta streaming gratuita su Mediaset Play, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei match di semie della finalissima. Di seguito ildi penultimo ed ultimo atto della manifestazione.PERMartedì 17 dicembre ore 18.30 Flamengo-Al Hilal Mercoledì 18 dicembre ore 18.30 Liverpool-Monterrey FINALISSIMA Sabato 21 dicembre ore 18.30 DIretta tv su Canale 20 DIretta streaming su Mediaset ...

