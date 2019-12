Finalmente Messi può battere Maradona

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel 2020 non ci sarà abbastanza storia. Almeno così dicono. Il presente è un intoppo. Napoli-Barcellona è una sfida che ha implicita dentro di sé la leggenda, e tocca disinnescare il tempo per raccontarcela meglio. Non è un semplice ottavo di Champions tra la squadra leader della Liga e la disastrata ex colonia di Ancelotti. E’ un’altra cosa, messa lì dal destino. Anzi: “da un’altra galassia”, per dirla con il tweet del Barcellona. Napoli-Barcellona è la partita che serve aper, il tempo e lo spazio. In un colpo solo. E’ un patto tra il caso – l’urna di Nyon – e il fato. Basta mettersi in pace col calendario: si giocherà a febbraio 2020, e nel 1982, il ritorno magari nel 1986. 180 minuti in una quarantina di anni, i tempi supplementari del mito. Il Pallone d’Oro per la prima volta scende al San Paolo, che ...

