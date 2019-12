Elisabetta Canalis in lacrime in tv racconta la morte del padre (Di lunedì 16 dicembre 2019) Mara Venier a “Domenica In” ha fatto una lunga intervista ad Elisabetta Canalis, e ha mandato in onda un video, dove la Canalis è insieme al padre, il quale è venuto a mancare di recente. “Come spesso accade ai figli, io ho scoperto mio padre da grande, riuscendo a tenere a freno la commozione, forse qualche anno prima che venisse a mancare. Non lo capivo prima, era un uomo di altri tempi. Era un uomo di poche parole, che aveva difficoltà ad esprimere i propri sentimenti. Quando ho visto mio padre invecchiare, indebolirsi, ammalarsi, ho visto le sue fragilità”.”Forse era anaffettivo?”, chiede la Venier alla Canalis, e la showgirl ammette che il rapporto con il padre sarebbe potuto essere diverso, se lei avesse provato a cambiarlo in tempo, per poi non riuscire a trattenere le lacrime: “Lui era della generazione del dopoguerra. Una generazione forse non ...

