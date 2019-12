“È morto accanto a me” Elisabetta Canalis | la confessione tra le lacrime spiazza tutti

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019)si commuove a Domenica In. La bella ex velina di Striscia la Notizia è volata in Italia e, domenica 15 dicembre 2019, si è seduta nel salotto di Mara Venier e, a Domenica In, si è raccontata. La, bella e sexy come mai, indossava un completo maschile bianco e aveva il reggiseno in vista: il pubblico è rimasto senza parole di fronte a quella visione., la ex velina che faceva coppia con Maddalena Corvaglia, a Mara Venier ha raccontato qualcosa che nessuno si aspettava di sentire da lei. Che ha detto? Di cosa ha parlato?ha parlato del rapporto col padre. L’uomo è venuto a mancare due anni fa, proprio nel periodo natalizio e persenza di lui tutto è diverso. Laera legatissima al padre, soprattutto nella fase finale della vita di lui. “Ero molto legata a papà però come capita spesso, ho approfondito ...

