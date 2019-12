Christophe Chassol: un artista unico, inventore dell’ultrascoring, un genere che fonde suoni e immagini (Di lunedì 16 dicembre 2019) Ci sono artisti che sfuggono a qualsiasi definizione, talmente unici da restare punti di partenza e di riferimento. Christophe Chassol è uno di questi, inventore dell’ “ultrascoring”, un genere che fonde suoni e immagini per creare rappresentazioni musicali di forte impatto, prosegue e rinnova un percorso già tracciato da alcuni musicisti contemporanei come Steve Reich, utilizzando un particolare metodo di lavorazione delle immagini da lui filmate su cui creare sequenze di accordi. E’ un modo semplicistico di definire la creazione dei “paesaggi sonori” che l’artista vede e crea in musica. I suoi paesaggi sonori, non sono quelli a cui si riferisce il musicologo Murray Schafer quando ipotizza lo studio o la riproposizione di ambienti sonori fedeli all’originale ai fini di una ecologia acustica ma sono frutto di una elaborazione visionaria, emotiva e di un gusto musicale ...

