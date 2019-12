Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Apprendo con sorpresa dalla stampa che la presidente del I Municipio, Sabrina, ha dimezzato le postazioni ambulanti nel Centro Storico, relativamente agli ambiti 1 e 2 (una porzione del Centro). Parla quindi del ‘grande lavoro’, come lei stessa lo definisce, che per correttezza ricordiamo essere stato ultimato ad aprile scorso dal Tavolo del Decoro, non certo da lei”. Lo scrive su facebook l’assessore capitolino allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Carlo. “Lo so per conoscenza diretta, perche’ noi ne facevamo parte, e abbiamo portato avanti quest’attivita’ istituendo addirittura una Cabina di Regia a supporto dei Municipi interessati, per aiutarli a rispettare la scadenza del 31/12/2019, data stabilita per l’attuazione definitiva delle ricollocazioni o revoche. Nel caso del I Municipio- ...

romadailynews : Cafarotti: da Alfonsi ritardi e si attribuisce meriti non suoi: #Roma – “Apprendo con… -