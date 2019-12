Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Era tutto pronto, l’entusiasmo era a mille, il pagamento di una cifra simbolica per i dolci e i regali al personale scolastico era stata versata ma, purtroppo, nella lista dei nomi dei bimbi che dovevano prendere parte a quella rappresentazione natalizia, quello del figlio non c’era.Ladi Andrea (nome di fantasia), 5 anni, affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo (sono in corso gli accertamenti dei medici), viene a conoscenza attraverso un gruppo Whatsapp di mamme che suo figlio era statorappresentazione natalizia e che la maestra si sarebbe riservata la scelta di coinvolgerlo solo dopo un confronto con lei.Ladi Andrea va su tutte le furie e, come per magia, poco dopo le arriva un messaggio audio con la quale la maestra le dice che poiché il bambino non parla, non sta in fila e non partecipa, aveva ...

HuffPostItalia : Bimbo autistico escluso dalla recita di Natale a scuola. La mamma in lacrime: 'Sogno infranto' - Agenzia_Ansa : Bimbo #autistico escluso dalla recita di Natale a scuola #ANSA - CarloBelli6 : Bimbo autistico escluso dalla recita natalizia a scuola, la madre in lacrime: «Sogno infranto» Aveva versato la su… -