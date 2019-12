Barcellona | Braida | ”Per il Napoli non sarà semplice | ma nel calcio tutto è possibile”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 16 dicembre 2019): Messi è un grande fuoriclasse. Mi auguro che Messi venga a, giochi, faccia vedere quello che sa fare Ariedo, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper parlare della sfida degli ottani di finale di Champions League tra ile la squadra di Messi. Queste le sue parole: SUNessuna squadra è imbattibile. Per ilnon, ma nelè possibile. A volte esistono i miracoli. Ilè una buona squadra, in questo momento non al massimo, ma a volte si può essere stimolati dal fatto di sfidare una squadra con questo blasone, con Messi. Ilè una squadra con Messi e un’altra senza Messi, un giocatore straordinario.un gioia vederlo per i tifosi del. Non si sa mai come finiscono le partite, si comincia sempre dallo 0-0. Auguro buona ...

