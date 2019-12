Veneto | due incidenti nella notte | 5 morti e alcuni feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ennesima tragedia del sabatoin, dove a Venezia e a Verona 5 persone hanno perso la vita in due scontri frontali tra macchine. In entrambi i casi, glisono al vaglio della polizia per trovare le cause.di: 5Tragedia ierinel, dove ancora una volta si contano duestradali. A San Gregorio di Veroin uno scontro frontale hanno perso la vita due donne rumene di 52 e 28 anni, mentre un giovane di Alboredo è stato trasportato all’ospedale Polo Confortini di Verona in gravissime condizioni. Erano circa le 22, quando la Golf e la Peugeot 206 si sono scontrate frontalmente nel centro del paese. A Noventa di Piave (provincia di Venezia) il bilancio è assai più grave: sempre a causa di uno scontro frontale, in via Martiri delle Foibe hanno perso la vita 3 giovani e si contano anche. Le vittime ...

