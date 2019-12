Milano Un’app e tre nuovi percorsi guidati per rendere i capolavori cittadini più

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 16 dicembre 2019)per facilitare la fruizione deiconservati in alcuni musei milanesi e treaccessibili ai musei del

GiorgioJayDee : Milano, borseggiatrici bulgare scippano le clienti di un negozio di scarpe: arrestate - itomi : Vi ricordate quando scrivevo che mi sembrava assurdo che in Italia stesse dilagando un'app per la gestione dei taxi… - ernepia : Ordine Nuovo, proprio un bell'ordine, non c'è che dire !!! -