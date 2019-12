LIVE Sci di fondo | 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA | Johaug vicina all’ennesimo dominio!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:28 All’arrivospaziale! La campionessa chiude la prova rifilando 30″6 a Weng e 1’21” ad Haga. 11:27 Diggins tiene bene il passo ed è seconda al rilevamento dei 3 km, sarà lotta fino alla fine con Weng. 11:25 Agli 8 kmdistanzia ancor di più Weng, 29″ esatti separano le due connazionali. 11:23 Kalla non impressiona e al primo rilevamento paga 21″3 a Therese. 11:21 Arrivano Weng eal km 7.2, 25″ il distacco in favore della seconda. 11:19 Buona partenza della statunitense Diggins che al km 2.2 si inserisce trae Weng. 11:18 Dalle retrovie non arrivano crono interessanti, bisognerà aspettare la svedese Kalla per impensierire le norvegesi. 11:16 Weng supera Haga ma poi arrivache disintegra il tempo di riferimento! 20″ di vantaggio per la campionessa ...

zazoomnews : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA: in scena la gara femminile buon inizio di Ilaria Debertolis. Uo… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: quattro azzurre superano il taglio si salva anche Gogg… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom parallelo St. Moritz 2019 in DIRETTA: Goggia a rischio eliminazione! Bene Irene Curtoni -… -