LIVE Sci di fondo | 10 e 15 km Davos 2019 in DIRETTA | in scena la gara femminile! Uomini

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:49 Appena partita Francesca Franchi! 10:47 Partita la slovena Lampic con il numero 5, tra poco è il momento di Franchi 10:45 Ed ecco che comincia con la prima partenza la 10 km10:44 Pronte a partire le atlete, la prima sarà la ceca Sandra Schuetzova 10:40 C’è un bel sole aad illuminare la mattina di10:35 Dieci sono i minuti che ci separano dall’inizio della 10 kmLa domanda di tutti è una sola: riuscirà qualcuna a fermare Therese Johaug? La leader di Coppa del Mondo, lo ricordiamo, partirà per trentaquattresima. 10:30 Saranno 67 le atlete al via con 5 rilevamenti cronometrici previsti prima dell’arrivo, ai km 2.2, 3, 5, 7.2 e 8. 10:25 Questi i pettorali di partenza delle italiane: 8 Francesca Franchi, 11 Ilaria Debertolis, 19 Caterina Ganz, 21 Sara Pellegrini, 27 Elisa Brocard 10:20 A ...

