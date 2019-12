Erri De Luca | “Sto con le sardine perché ci danno una lezione politica”

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019)De: lemiunapolitica “Sono venuto a imparare unapolitica da questa piazza e da questa gioventù, che si è mobilitata in queste ultime settimane, e ha deciso di riempire le piazze, di conoscersi, presentarsi a se stessa, trovarsi compatta, coerente e capace di trasmettere una volontà di ‘stare’, manifestare, contarsi (sono tanti) e contare”, cosìdesul movimento dellein un’intervista rilasciata a Fanpage. “Leproprio dal punto di vista della loro natura, a mare non si sciolgono finché c’è il tonno sotto, il tonno è un sentimento di pericolo verso la nostra comunità, dovuto alla licenza con cui circolano messaggi razzisti e fascisti”, ha continuato lo scrittore, che ha partecipato alla manifestazione di sabato 14 dicembre in Piazza San Giovanni, a Roma. Nel corso di ...

fattoquotidiano : Sardine a Roma, Erri De Luca: “Qui per imparare lezione politica. È una piazza inclusiva contro propaganda fascista… - fattoquotidiano : LE SARDINE IN PIAZZA Erri De Luca: ‘Una nuova gioventù politica si riunisce’ [LEGGI] - graziellatassi1 : RT @LaPrimaManina: #Sardine a Roma alle 15. La piazza si sta cominciando a colorare ADESIONE da Erri De Luca, Giobbe Covatta, i preti di st… -