Bertinotti a Giorgia Meloni | “Corretta e leale avrà un ruolo centrale”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Fausto, il segretario del partito Rifondazione Comunista, è stato intervistato sul futuro e sull’ascesa del centrodestra nei sondaggi. Riguardo Matteo Salvini, in particolare, avrebbe parlato di un leader che incarna “tutto il male possibile“, mentre per la leader di FdI avrebbe riservato un trattamento speciale., infatti, ha espresso un elogio a, parlando di lei come una persona “corretta e“. Nel dettaglio, i giornali italiani si sono focalizzati su questi due aggettivi, ma il discorso del segretario va ben oltre. Vediamo che cosa avrebbe detto.elogiaIn una recente intervista per The Post internazionale, Faustoha elogiato la leader di Fratelli d’Italia. Tuttavia, le sue parole si inseriscono in una cornice diversa dal focus scelto da molti quotidiani ...

Stefaniacasp : RT @VittorioDeSant7: Bertinotti elogia Giorgia Meloni e su Prodi dice: 'Rivendico di averlo fatto cadere' - TricomiF : RT @ilruttosovrano: Svelato il mistero: Bertinotti ha sempre incontrato la Giorgia Meloni dei manifesti elettorali che come noto non è quel… - ilruttosovrano : Svelato il mistero: Bertinotti ha sempre incontrato la Giorgia Meloni dei manifesti elettorali che come noto non è… -