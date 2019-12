Trieste | Casapound contro la commemorazione degli antifascisti L’Anpi | “Il partito va

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019)ladi cinque. L’Anpi attacca: “Ilva sciolto”.– Aè polemica per alcuni manifesti di estrema destra. Con questo ‘slogan’ha ribadito la propria posizioneladi cinque, uccisi nel 1941 sulla base di una sentenza emessa da un Tribunale sociale. Ilha espresso il proprio no a questo ricordo con le vittime che vengono definiti “terroristi” e non “vittime o martiri”. La Digos ha aperto un’inchiesta per risalire all’identitàautori di questo manifesto. La scoperta è stata fatta alla vigilia della. Botta e risposta trae PD Il responsabile provinciale deldi estrema destra, Francesco Clun, ha voluto spiegare i motivi di questi manifesti in ...

HuffPostItalia : CasaPound firma a Trieste manifesti contro antifascisti fucilati. L'Anpi: 'Gravissimo. Sciogliere il movimento' - eziomauro : Trieste, manifesti di Casapound contro la commemorazione di cinque antifascisti fucilati nel 1941 - RP04Marzo2018 : ?? ?? ?? Che noiosi i partinfami Manifesti neofascisti sul Carso, l'Anpi chiede lo scioglimento di CasaPound -