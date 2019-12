Studentessa uccisa a New York | 13enne confessa l’omicidio

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) New, arrestato ragazzino di 13 anni reo confesso deldi Tessa Rane Majors, 18ennea coltellate lo scorso mercoledì 11 dicembre. Il giovane avrebbe poi indicato altri due sospetti, secondo quanto riportato dalla Cnn.l’omicidio Aveva fatto scalporedellaTessa Rane Majors, 18enne al primo anno del Barnard College, accoltellata nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre scorso a New. Non solo per la giovane età della ragazza, ma poiché l’aggressione si era verificata senza un apparente motivo. Ora la Cnn riporta nuovi e decisivi dettagli, come l’arresto di un ragazzo di tredici anni, che avrebbe – spalle al muro – ammesso il coinvolgimento in un tentativo di rapina sfociato poi neldella ragazza. Ad incastrare il ragazzino il proprio abbigliamento, corrispondente a quello descritto dai ...

