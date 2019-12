Sardine a Roma | contro il populismo Ma per fare cosa? Il Pd applaude ma resta defilato

Sardine a Roma - piazza San Giovanni piena tra cori e ‘Bella ciao’ : le immagini dall’alto : Una piazza piena con migliaia di persone. L’obiettivo delle Sardine era di invadere piazza San Giovanni, e, secondo il leader Mattia Santori, è stato raggiunto. Tra cori e canti, tra cui Bella ciao e l’Inno di Mameli, i sostenitori della piazza spontanea di Bologna, nata in risposta al comizio di Matteo Salvini e contro i sovranisti, hanno invaso la Capitale. L'articolo Sardine a Roma, piazza San Giovanni piena tra cori e ...

Sardine - la "nuova fase" (un po' confusa) dopo l'invasione di Roma : Cosa succede alle Sardine da piazza San Giovanni in poi? Mattia Santori, uno dei leader e principale volto del movimento...

Sardine - diretta Roma. Sartori : «Piazza piena - obiettivo raggiunto». Tutti cantano Bella Ciao : Le Sardine sbarcano a Roma. Migliaia di persone sono in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. I prtecipanti hanno cominciato a cantare Bella Ciao. Tra i...

Le Sardine sfilano a Roma - in 10.000 a San Giovanni : la loro richiesta : Le Sardine sfilano a Roma, Piazza San Giovanni completamente gremita: la loro richiesta sta facendo il giro d’Italia Quello che sembrava un semplice scherzo da parte di 4 amici di Bologna, sta diventando un vero e proprio movimento di protesta in tutta Italia. Le Sardine, il nome che gli ideatori hanno scelto per identificare la […] L'articolo Le Sardine sfilano a Roma, in 10.000 a San Giovanni : la loro richiesta proviene da ...

Sardine - diretta Roma. Sartori : «Piazza piena - obiettivo raggiunto». Tutti cantano Bella Ciao : Le Sardine sbarcano a Roma. Migliaia di persone sono in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. I prtecipanti hanno cominciato a cantare Bella Ciao. Tra i...

Sardine - a Roma si popola piazza San Giovanni. Casapound rinuncia : Roma, 14 dic. (askanews) – Sono arrivati in tanti a piazza San Giovanni, a Roma, per la manifestazione delle Sardine. In diecimila, secondo le stime degli organizzatori, ma le stime parlano di altri numeri e c’è chi si spinge a pensare addirittura a 100mila. Le Sardine sono arrivate nella capitale in quella piazza San Giovanni dove a ottobre Matteo Salvini ha radunato il centrodestra. Nessuna bandiera ma tanta gente per dire basta ...

Sardine in piazza a Roma - le prime proposte. Santori : ‘Abrogare decreto sicurezza’ : Le Sardine a Roma il 14 dicembre in piazza San Giovanni. Santori: “Rivedere il decreto sicurezza”. Le Sardine arrivano anche a Roma e si aggiudicano la prestigiosa piazza San Giovanni, un luogo con un certo valore anche politico. Basti pensare che proprio san Giovanni aveva ospitato la manifestazione del Centrodestra contro il governo. Di seguito il video della manifestazione Roma, le Sardine in piazza San GiovanniRoma, ...

Sardine a Roma - donna con velo sale sul palco e imita Meloni. VIDEO : "Sono Nibran, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi". Al raduno delle Sardine a Roma, in piazza San Giovanni (FOTO), è salita sul palco una ragazza con il velo islamico che ha imitato il discorso di Giorgia Meloni - e diventato virale - pronunciato in quella stessa piazza il 19 ottobre, durante la manifestazione del centrodestra (IL REMIX DEL DISCORSO). La giovane ha poi lanciato un messaggio: "Non ci avrete ...

Le Sardine sfilano a Roma - San Giovanni gremita : la loro richiesta : Le Sardine sfilano a Roma, Piazza San Giovanni completamente gremita: la loro richiesta sta facendo il giro d’Italia Quello che sembrava un semplice scherzo da parte di 4 amici di Bologna, sta diventando un vero e proprio movimento di protesta in tutta Italia. Le Sardine, il nome che gli ideatori hanno scelto per identificare la […] L'articolo Le Sardine sfilano a Roma, San Giovanni gremita: la loro richiesta proviene da ...

Migliaia di Sardine in piazza a Roma - Santori : “Presto per un incontro con Conte” : Le Sardine a Roma il 14 dicembre in piazza San Giovanni. Prevista una grande affluenza con pullman provenienti da diverse città d’Italia. Le Sardine arrivano anche a Roma e si aggiudicano la prestigiosa piazza San Giovanni, un luogo con un certo valore anche politico. Basti pensare che proprio san Giovanni aveva ospitato la manifestazione del Centrodestra contro il governo. Di seguito il video della manifestazione Roma, le ...

Le foto della manifestazione delle “Sardine” a Roma : Migliaia di persone hanno manifestato in piazza San Giovanni cantando "Bella ciao" ed esponendo gli ormai soliti cartelli a forma di pesce

"Sono donna - sono musulmana". Nibran - l'anti-Meloni sul palco delle Sardine a Roma : “sono Nibran, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi. A chi vuole riaprire pagine buie della storia dico ’non ci avrete mai, non ve lo permetteremo”. Così una ragazza con il velo dal palco delle Sardine, dopo aver letto assieme ad altri alcuni articoli della Costituzione. “Ovviamente questo non piacerà a Salvini e alla Meloni...”, ha premesso la giovane.

Sardine a Roma - diretta. Migliaia cantano "Bella ciao". «Basta razzismo - via decreti sicurezza» : Le Sardine sbarcano a Roma. Migliaia di persone sono in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione delle Sardine prevista dalle 15. I prtecipanti hanno cominciato a cantare Bella Ciao. Tra i...

Sardine a Roma - in migliaia alla manifestazione in Piazza San Giovanni. FOTO : Previste 100mila persone per l'evento che si svolge nella Capitale. All'inizio del corteo i partecipanti hanno intonato lo slogan "Roma non si Lega". Per gli organizzatori si tratta di "una festa contro l'odio e per i valori antifascisti e costituzionali"