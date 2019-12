Premio Nobel per la Pace | Segre | “Darli a chi li merita veramente | non a una cittadina

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Bisogna dare i premia chi li, non a unamolto più semplice come sono io. Lasciamo iai”. Così la senatrice a vita Lilianaha commentato la proposta di candidarla alper laavanzata dal sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, e sposata da diversi esponenti politici e istituzionali tra cui iltario dei dem Nicola Zingaretti e i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. “Gli odiatori, i critici, li ignoro. Scelgo sempre di prendere la parte positiva, quella che in ognuno di noi c’è, quella che prendo sempre ad esempio”, ha spiegato la senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di sterminio. “Quando parlo con gli studenti non parlo mai di cose negative, parlo sempre di forza, ottimismo, speranza di andare avanti – ha aggiunto – E se parlo così da nonna ...

