Napoli Parma 1-1 LIVE | Zielinski vicino al vantaggio

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allo Stadio San Paolo, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Luigi Fontana, inviato a) – Allo Stadio San Paolo,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 4′avanti – Errore clamoroso di Koulibaly, Kulusevski recupera palla e insacca Meret.per i ducali. 5′ Si fa male Koulibaly – Nell’occasione deldel, infortunio muscolare per Koulibaly, costretto a lasciare il campo. Entra Luperto al suo posto. 11′ Occasione per– Respinta corta della difesa delraccoglie ma il suo tiro viene ribattuto da Bruno Alves. Pericoloso ilda qualche minuto. 12′ Insigne spreca – Grande azione di ...

