Maltempo | a Palermo straripa un fiume | evacuate le strade

Maltempo : vento forte e pioggia a Palermo - alberi abbattuti e danni ingenti : Palermo, 14 dic. (Adnkronos) – alberi abbattuti, tegole divelte, cartelloni caduti al suolo e diversi gazebo distrutti. E’ il bilancio di una notte di vento forte e pioggia che si sono abbattuti sulla città di Palermo. Sono stati oltre 120 gli interventi dei Vigili del fuoco che sono ancora al lavoro. “E’ stato un inferno”, dicono i vigili del fuoco. Intanto anche oggi sarà allerta meteo a Palermo. Ieri sera ...

Maltempo - tempesta a Palermo : alberi caduti e tetti divelti. Divelto il pontile a Ginestra. I vigili del fuoco : «È stato un inferno» : Maltempo, una tempesta ha flagellato Palermo, provocando la caduta di alberi e divelgendo i tetti delle case. Divelto anche il pontile a Ginostra, con gli abitanti che temono di rimanere isolati in...

Maltempo Sicilia : oggi allerta meteo gialla a Palermo : oggi a Palermo è in vigore l’allerta meteo gialla: lo rende noto il Comune. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico a causa di temporali, valido fino alle 24 di oggi. In particolare, nel bollettino n. 19328 si legge: “Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi ...

Maltempo Sicilia : ancora allerta gialla a Palermo : Nuova allerta meteo codice giallo a Palermo: la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un nuovo avviso, per il terzo giorno consecutivo, per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora allerta gialla a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo : domani allerta arancione su Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Continua anche domani l'allerta arancione su Palermo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 12 novembre. Il servizio di Protezione Civile del Comune ha r

Scicli in missione a Palermo : Pisciotto e danni Maltempo : missione palermitana della giunta Giannone di Scicli: porto, danni alluvione, Fornace Penna e opere pubbliche. C’è lo Studio della viabilità cittadina