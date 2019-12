John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme | i fan in delirio

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) È la foto del week-end, quella che sta facendo sognare i fan di Grease di tutto il mondo.sono stati immortalaticon indosso gli abiti che li hanno fatti amari; ovvero quelli Sandy e Danny Zuko di Grease. La foto, postata dall’attrice sul suo profilo Instagram, è diventata immediatamente virale.di“Per la prima volta con indosso i costumi dai tempi del film! Sono così eccitata!” Poche righe di didascalia per accompagnare una foto che è come un viaggio nel tempo. Cosìha reso pubblica questa reunion a tema Greaseal collega e amico. Gli attori hanno preso parte, per la prima volta, al raduno Meet n’ Grease al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, Florida. Visualizza questo post su Instagram First ...

