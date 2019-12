Giovanna Abate | “Non mi fido di Giulio Raselli | gli ho chiesto di scegliermi per

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019)si è sfogata sulle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’. La corteggiatrice diha fatto chiarezza su alcune tappe del suo percorso e ha manifestato le sue perplessità circa alcuni atteggiamenti del tronista: “Voglio una relazione costruita su basi solide, perché non voglio più interpretare la parte dell’investigatore privato come mi è già successo in passato: non posso permettermelo per la mia serenità”. Perché hadi sceglierla Giulia D’Urso ha lasciato lo studio di ‘Uomini e Donne’ dopo la segnalazione secondo la quale avrebbe baciato un altro.non è apparso intenzionato ad andare a riprenderla., allora, gli ha: “Perché non mi scegli?”, ma il tronista ha replicato che farlo in quel momento sarebbe significato sminuirla. A ‘Uomini e Donne ...

