Finisce con il furgone contro un albero | muore a 24 anni Lorenzo Giralico

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 14 dicembre 2019) Lo schianto è avvenuto poco dopo le 2 di questa notte lungo la strada statale 602 a Pianella (Pescara) vicino l’incrocio per Caprara. Incidente con ilunalle porte di Pescara. A perdere la vita,, 24, originario di Roma e residente a Pianella. Per cause in corso di accertamento, … L'articolocon iluna 24proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : @marcocongiu Ma ancora? Ma perché bisogna ogni volta ricominciare dal principio? Il limite della stampante è l'infl… - fattoquotidiano : Conte: ‘Chi lavora con noi può governare, chi sta con Salvini aspetterà anni’. Zingaretti: ‘Guidi cordata, lealtà o… - AnnaAscani : Il fallimento dei Labour di Corbyn comincia con la confusione sulla #Brexit e finisce con l’auto relegarsi in posiz… -