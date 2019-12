Festival di Sanremo | tutti i vincitori dal 1951

Scontrini falsi al Festival di Sanremo : indagati dipendenti Rai : Nel mirino della Guardia di Finanza sono finite circa cinquanta persone, tra cui si contano diversi dipendenti Rai, ma anche manager, albergatori e ristoratori. L’accusa è di aver stretto accordi per l’emissione di Scontrini falsi per gonfiare le spese degli alloggi e di altri servizi durante la settimana del Festival di Sanremo, al fine di ottenere rimborsi maggiori. Scontrini falsi al Festival di Sanremo L’inchiesta è stata ...

Festival di Sanremo - scontrini falsi per gonfiare le spese : nei guai dipendenti Rai : Le indagini, che sarebbero state avviate a seguito di esposto anonimo arrivato alle Fiamme Gialle di Imperia, riguarderebbe le edizioni del Festival Sanremo dal 2013 al 2015 ma anche la corsa ciclistica Milano-Sanremo. dipendenti Rai sarebbero riusciti a incassare somme non dovute valutate in un totale di circa 100mila euro.Continua a leggere

Dopo Vanessa Incontrada spunta il nome di Georgina Rodriguez per il Festival di Sanremo 2020 : Il "Corriere della Sera" scrive dei contatti tra la direzione artistica del Festival di Sanremo e Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Potrebbe essere la modella spagnola ad affiancare Amadeus nelle serate più in vista della televisione italiana. Resiste anche la candidatura di Vanessa Incontrada.Continua a leggere

Festival di Sanremo - scontrini falsi per “gonfiare” le spese della trasferta : oltre 50 indagati - anche dipendenti Rai : Si accordavano per fare fatture e scontrini falsi, gonfiando a dismisura le note spese da presentare all’azienda per la trasferta del Festival di Sanremo. Per questo una cinquantina di persone tra dipendenti Rai, operai e manager ma anche albergatori e ristoratori compiacenti sono indagati dalla Procura di Roma e rischiano il processo per una truffa da circa 100 mila euro ai danni del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel mirino degli ...

Festival di Sanremo 2020 indiscrezioni - accanto a Amadeus ci saranno Diletta Leotta e Georgina Rodriguez fidanzata di Cristiano Ronaldo : In molti la conoscono come Georgina Ronaldo ma in realtà si chiama si Georgina ma Rodriguez. E’ la fidanzata di uno dei più forti giocatori del mondo, Cristiano Ronaldo. Secondo i rumors delle ultime ore Georgina sarà una delle primedonne che salirà sul palco dell’Ariston accanto a Amadeus per condurre il Festival di Sanremo 2020. La notizia è clamorosa ma sembra essere fondata. La compagna di Ronaldo ha solo 25 anni è una bellissima ...

Tiziano Ferro a lezione da Fiorello : le prove per il Festival di Sanremo : Già nelle prime settimane di novembre correva veloce la voce che Tiziano Ferro, uno dei più amati cantanti italiani, sarebbe salito sul palco dell’Ariston. E mentre i primi rumors si schiudevano, arrivava già anche una grande conferma, un niet categorico: “Non ci andrà mai come co-presentatore o conduttore“, parola di manager. Qualsiasi sia però il suo ruolo, c’è da dire che Ferro abbia già voluto mettersi alla prova e lo ha fatto al fianco di ...

Amadeus e il Festival di Sanremo : ‘Negli anni 90 non mi facevano entrare all’Ariston’ : Di anni ne sono passati 30 e di cose ne sono cambiate tante. Da quando faceva l’inviato della radio durante il Festival di Sanremo e non avendo il pass non lo facevano neppure entrare all’Ariston al 2020 anno in cui avrà le chiavi della kermesse. Amadeus lo racconta così in una intervista sul settimanale Oggi: “Ho vissuto Sanremo come inviato della radio: negli anni 90 Radio Deejay mi mandava a intervistare i cantanti. Ma non ...

Lewis Capaldi ospite al Festival di Sanremo : E' Lewis Capaldi il primo artista internazionale annunciato come ospite del prossimo Festival di Sanremo.

Lewis Capaldi sarà ospite al Festival di Sanremo : E’ il ventitreenne artista scozzese il primo ospite annunciato della prossima edizione di Sanremo. Lo confermano fonti della Rai. Il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent è il più venduto dell’anno in Gran Bretagna. Si scaldano i motori della macchina organizzativa del prossimo festival di Sanremo, che sarà condotto da Amadeus. […] L'articolo Lewis Capaldi sarà ospite al festival di Sanremo proviene da ...

Festival di Sanremo 2020 : confermato il primo ospite internazionale : Inizia ad essere sempre più delineato l’elenco di grandi personalità internazionali e non che varcheranno la soglia della 70esima edizione del Festival di Sanremo, evento che quest’anno nascerà dalle mani del suo direttore artistico Amadeus. In questi giorni era capitato di parlare di numerose personalità italiane che, non volendo fare il passo più lungo della gamba, si sarebbero tirate indietro dall’idea di salire sul palco dell’Ariston. ...

Svelato il primo ospite internazionale del Festival di Sanremo 2020 : Lewis Capaldi è il primo ospite internazionale del Festival di Sanremo 2020. A riportare l'indiscrezione è ANSA, che anticipa il nome del primo artista straniero che potrebbe prendere parte alla manifestazione condotta e diretta da Amadeus. L'inizio della carriera di Lewis Capaldi Nato a Whitburn nel 1996, Lewis Capaldi ha iniziato a interessarsi alla musica fin da piccolo, imparando a suonare la batteria e la chitarra da bambino. Il ...

Sanremo 2020 : Lewis Capaldi al Festival : Lewis Capaldi Il primo tassello del mosaico di ospiti, musicali e non, che presenzieranno durante la settantesima edizione del Festival di Sanremo è stato svelato. E’ Lewis Capaldi, come riportato dall’Ansa sulla base di conferme ricevute da fonti Rai, uno degli ospiti internazionali della kermesse canora condotta da Amadeus e in onda su Rai 1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Il cantautore scozzese, negli ultimi mesi, ha ...

Festival di Sanremo 2020 : Lewis Capaldi primo ospite internazionale : Festival di Sanremo 2020 ospiti: ci sarà Lewis Capaldi Tornano gli ospiti internazionali al Festival di Sanremo. Una scelta che Amadeus, il nuovo direttore artistico e conduttore, non ha mai nascosto e che ha ribadito fin dall’inizio. Così è stato annunciato il primo cantante straniero che calcherà il palco dell’Ariston: si tratta del giovane Lewis […] L'articolo Festival di Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite ...

Arrestati 2 tunisini - erano i rapinatori del Festival di Sanremo : Fabrizio Tenerelli I due rapinatori, entrambi magrebini, hanno agito durante il periodo del Festival di Sanremo. A farne le spese sono stati due turisti di Cuneo e provincia. I carabinieri li hanno identificati grazie ai filmati delle telecamere Il modus operandi era sempre lo stesso: uno di loro faceva da palo, mentre il compare, con la scusa di chiedere una sigaretta o l’accendino, aggrediva il malcapitato passante di turno, ...