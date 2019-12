D’Aversa | “Non era semplice venire qui e portare punti a casa | noi ci siamo riusciti”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nel post partita di Napoli-Parma ai microfoni di Sky è intervenuto il tecnico del Parma Roberto D’Aversa. Si aspettava un finale di questo tipo? “Sicuramente quello che hanno fatto i ragazzi è stato tutto guadagnato sul campo. Il rammarico è che nei primi 15 o 20 minuti abbiamo avuto tre palle clamorose e nonriusciti a finalizzare. Poi abbiamo dato entusiasmo al Napoli che è una squadra molto forte, poi non so dove abbiamo tirato fuori le energie sul finale. Ci sono stati tanti errori ma anche tante cose positive. Non eraqui e, ciriusciti”. E’ una vittoria fa svoltare il campionato? “Dobbiamo essere bravi a lavorare in settimana per la partita successiva, che è quella col Brescia. Dobbiamo rimanere equilibrati sia quando grazie al risultato sul campofelici che quando il risultato è negativo. In ...

