Danilo Juventus | il brasiliano è un flop Spunta il sostituto

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 14 dicembre 2019) MERCATO, terzino della, non si sarebbe adattato nella nuova Juve allenata da Sarri. Il giocatore ha deluso le aspettative, con Paratici pronto a regalare al tecnico toscano il degno. La suggestione arriva dalla Francia, con un profilo attualmente al Paris Saint-Germain. I bianconeri osservano la situazione in vista di gennaio.: ilè un, la Juve punta Meunier Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.com” sarebbe Meunier il prescelto per rinforzare la fascia destra. Il giocatore belga è ai ferri corti col club parigino, e dato il rapporto non idilliaco con Tuchel sembrerebbe all’orizzonte una sua cessione. La Juve valuta attentamente, dopo chenon avrebbe convinto in questa prima metà di stagione.

forumJuventus : #JuveUdinese, domani ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Bernardeschi sulla trequart… - AstiGioachino : RT @forumJuventus: #JuveUdinese, domani ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Bernardeschi sulla trequarti. Al… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: #JuveUdinese, domani ore 15. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Bernardeschi sulla trequarti. Al… -