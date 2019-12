Virtus Benevento | rinforzata la rosa con un ex Sant’Angelo a Cupolo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Dopo un avvio di stagione stentato, lasembra aver trovato una propria identità. La formazione allenata da Cesare Ventura con l’ausilio di Ciro Mauro si ritrova a due punti dalla zona play off e nel prossimo turno farà visita al Molinara, con l’intento di scavalcare l’undici di Mino Forgione. Un obiettivo alla portata dei giallorossi che, nel frattempo, hanno deciso di rinforzare il proprio organico con un esterno ex Sant’Angelo. Insieme a Gigi Magliulo e Massimo Taddeo giocherà infatti Luciano Ucci, svincolatosi in estate dalla compagine del presidente Armando Zarro. L’esterno riparte dunque dallae dal campionato di Seconda Categoria. L'articololacon un ex Sant’Angelo aproviene da Anteprima24.it.

