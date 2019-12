Vercelli | violenze sessuali di gruppo in una casa famiglia | indagati cinque educatori

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019)diin unadi Caresana, in provincia di: si tratta di una operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura. La polizia ha messo sotto sequestro la, oltre a imporre il divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori a carico didella comunità per le condotte omissive in relazione alle presunte. Leggi anche: Scandalo Weinstein, accordo da 25 milioni di dollari con le accusatrici di violenza sessuale. L’indiscrezione del NytIndia, muore una 23enne bruciata viva. Aveva denunciato due uomini per stupro«Lo stupratore sei tu»: dal Cile all’Europa, ecco il flash mob femminista che sta facendo il giro del mondo L'articolodiin unaproviene da Open.

SkyTG24 : Violenze sessuali di gruppo, sequestrata casa famiglia nel Vercellese - cogonipiero2 : RT @SkyTG24: Violenze sessuali di gruppo, sequestrata casa famiglia nel Vercellese - SabrySonoIo : RT @SkyTG24: Violenze sessuali di gruppo, sequestrata casa famiglia nel Vercellese -