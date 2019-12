Truffa da 30 milioni di euro | violati i profili di migliaia di giocatori on-line

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Maria Girardi Oltre 60 siti di gioco on-congelati, decine di sale scommesse coinvolte in tutta Italia e 3 persone denunciate. Questo l'esito dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Torino Accesso abusivo ai sistemi informatici, esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa eaggravata. Queste le accuse nei confronti dei due rappresentanti legali dei concessionari di rete per il gioco on-perquisiti nelle prime ore di giovedì 12 dicembre dalla Guardia di Finanza di Torino. L'imponente operazione che ha visto coinvolte numerose regioni in tutta Italia (dalla Lombardia al Lazio, dall'Abruzzo sino alla Sicilia) è nata nel capoluogo piemontese. Proprio qui, alcuni mesi fa, i Finanzieri avevano denunciato due titolari di una sala scommesse illegale, mascherata da punto raccolta, nel quartiere Lingotto. Le piattaforme di gioco erano state ideate ...

