Tennis | Francesca Schiavone vince un’altra gara | «Ho sconfitto un tumore E ora sono

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sul campo il suo soprannome è sempre stato quello di “Leonessa”, e non per caso.ne ha vinte di battaglie sui campi da, come quella che nel 2010 l’ha porto a essere la primata italiana a trionfare in uno slam, quello del Roland Garros. Oggi di battagliene ha vinta un’altra, forse la più importante: hail suo. Visualizza questo post su Instagram “HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action”. Un post condiviso da(@schiav1) in data: 13 Dic 2019 alle ore 9:31 PST Dopo sette mesi di cure, lata ha ...

