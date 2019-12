Tenet, Aaron Taylor-Johnson: "Christopher Nolan sta spingendo il cinema oltre i suoi confini" (Di venerdì 13 dicembre 2019) Aaron Taylor-Johnson svela le prime anticipazioni di Tenet lodando la leggenda Christopher Nolan, che sta spingendo il cinema oltre i suoi confini. La star di Tenet, Aaron Taylor-Johnson, anticipa le prime informazioni sul film svelando che Christopher Nolan sta spingendo il cinema oltre i suoi confini. L'attesa dei cinefili per Tenet, nuova pellicola di Christopher Nolan di cui non si sa ancora granché, è spasmodica. Ad alimentare l'hype ulteriormente ci pensa Aaron Taylor-Johnson, nel cast del thriller spionistico, in una recente intervista in cui dichiara: "Adoro Christopher Nolan. Quando ho avuto l'opportunità di candidarmi per un suo film, sono stati il primo ad alzare la mano dicendo 'Lasciami provare'. Sono stato davvero fortunato ad essere stato scelto per Tenet. John David Washington ...

