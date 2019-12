Sconfitta all' overtime per gli Spurs di Belinelli nella notte Nba

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di venerdì 13 dicembre 2019)all'per San Antoniodella regular-season dell'Nba. Glisi arrendono sul parquet di casa ai Cleveland Cavaliers

juventusfc : FT | ?| Finisce qui all'Olimpico. Prima sconfitta stagionale per i bianconeri, che non passano contro la Lazio.… - robymancio : Un nuovo orologio pensato insieme all'amico @Richard_Mille, il RM 11-04 'Il tempo può significare la vittoria come… - Eurosport_IT : LA LAZIO STENDE LA JUVENTUS! ???? Prima sconfitta stagione per i bianconeri che all'Olimpico rimangono in 10 e vanno… -