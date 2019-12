Sanremo | scontrini falsi e note spese gonfiate | indagati dipendenti Rai

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Gabriele Laganà Nel mirino le trasferte delle edizioni del Festival dal 2013 al 2015 e quelle per la Milano-di ciclismo. Nei guai anche albergatori e ristoratori compiacenti Fatture ea dismisura. È questa l’accusa per una cinquantina di persone traRai, operai e manager, ma anche albergatori e ristoratori compiacenti, che ora sonodalla Procura di Roma per una truffa da circa 100mila euro ai danni del servizio pubblico radiotelevisivo. Secondo Il Messaggero, che ha diffuso la notizia, nel mirino degli inquirenti ci sono ledelle trasferte delle edizioni del Festival dal 2013 al 2015 ma anche per la Milano-, una delle più importanti gare ciclistiche internazionali. Gliavevano ideato una serie di escamotage per gonfiare i rimborsi. Secondo l'accusa, iRai dormivano in ...

